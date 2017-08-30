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30.08.201710:53
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    Венесуэльская оппозиция взывает к "помощи дьявола"

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    По мнению известного венесуэльского журналиста Хордана Родригеса, санкции США против Каракаса усугубят "тяжелую экономическую ситуацию на улицах" и падут на плечи самых уязвимых частей общества.
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares

    РИА Новости Украина

    Пакет санкций против Правительства Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) и государственной нефтяной компании PDVSA, анонсированный Вашингтоном, вызвал возмущение большой части населения, для которой станет ещё хуже ситуации с заоблачными ценами на продовольствие и лекарства – результатом "экономической войны", в которой страна живёт примерно пять лет, говорит журналист Хордан Родригес (Jordán Rodríguez).

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    "Люди чувствуют, что ситуация будет ухудшаться, поэтому, осмелюсь сказать, изрядная часть венесуэльцев, если не большинство, чувствует, что эти санкции Трампа против нескольких предприятий и Правительства свалятся на голову самых бедных, тех, кто сильнее всех страдает от того, что президент Мадуро называет экономической войной", — говорит журналист, недавно вернувшийся из региона венесуэльских Анд на границе с Колумбией.

    По словам Родригеса, оппозиция "пытается отвлечь внимание словами о том, что санкционные меры приняты в отношении некоторых политиков, которых они считают "коррумпированными", но они избегают упоминать, что санкции Вашингтона бьют по PDVSA и её филиалам: "основным предприятиям страны и единственным, кто генерирует валютные поступления".

    В этой связи собеседник Sputnik Mundo напомнил, что с прихода к власти Уго Чавеса (Hugo Chávez) в конце 90-ых "частный предпринимательский сектор объявил революционному Правительству войну", и последствия этой позиции отражались на населении, которым стало трудно находить продукты питания и первой необходимости.

    "Эти меры (объявленные США — Ред.) направлены на ухудшение экономической ситуации на улицах. В венесуэльских Андах люди стоят в очереди на покупку еды и ищут через социальные сети на другой стороне границы с Колумбией лекарства, чтобы хоть как-то облегчить тяжелое положение", — говорит журналист.

    Нападение на военную базу в Венесуэле
    Канал euronews на Youtube
    Нападение на военную базу в Венесуэле

    Родригес отмечает, что в социальных сетях множество венесуэльцев просят правительство принять жёсткие меры против тех, кто дошли до просьб о "вмешательстве" США как о "единственном способе положить конец "режиму Мадуро", как они его называют".

    Среди тех, кто призывает к "юридическим мерам", журналист отмечает президента Национальной Ассамблеи, Хулио Борхеса, бывшую генпрокурора Луису Ортега, руководителя оппозиции Леопольдо Лопеса с женой Лилианой Тинтори и бывшего мэра муниципалитета Чакао, Рамона Мучачо, "который сбежал в Майами и объявил себя 'в изгнании'".

    "Оппозиция показала, что в стремлении свалить правительство Мадуро они готовы идти и просить помощи хоть от дьявола. Вот, что происходит, и поэтому люди требуют конкретных действий от исполнительной власти", считает собеседник Sputnik Mundo.

    Родригес отметил, что пока что Министерство Связи и Информации сделало заявление с критикой принятых Вашингтоном мер, однако "люди ждут другой реакции на перекрытие потока валюты в страну от нефтяной индустрии".

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    Журналист напомнил, что этот сектор "даёт 90% всех поступлений в стране". Провал в диверсификации экономики и развития таких секторов, как сельское хозяйство и туризм – это "гигантский тектонический разлом Революции".

    "На этой слабости играют как внутренняя оппозиция — правые, — так и другие страны континента", — заключил Родригес. 

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