Венесуэльская оппозиция взывает к "помощи дьявола"

РИА Новости Украина

Пакет санкций против Правительства Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) и государственной нефтяной компании PDVSA, анонсированный Вашингтоном, вызвал возмущение большой части населения, для которой станет ещё хуже ситуации с заоблачными ценами на продовольствие и лекарства – результатом "экономической войны", в которой страна живёт примерно пять лет, говорит журналист Хордан Родригес (Jordán Rodríguez).

"Люди чувствуют, что ситуация будет ухудшаться, поэтому, осмелюсь сказать, изрядная часть венесуэльцев, если не большинство, чувствует, что эти санкции Трампа против нескольких предприятий и Правительства свалятся на голову самых бедных, тех, кто сильнее всех страдает от того, что президент Мадуро называет экономической войной", — говорит журналист, недавно вернувшийся из региона венесуэльских Анд на границе с Колумбией.

По словам Родригеса, оппозиция "пытается отвлечь внимание словами о том, что санкционные меры приняты в отношении некоторых политиков, которых они считают "коррумпированными", но они избегают упоминать, что санкции Вашингтона бьют по PDVSA и её филиалам: "основным предприятиям страны и единственным, кто генерирует валютные поступления".

В этой связи собеседник Sputnik Mundo напомнил, что с прихода к власти Уго Чавеса (Hugo Chávez) в конце 90-ых "частный предпринимательский сектор объявил революционному Правительству войну", и последствия этой позиции отражались на населении, которым стало трудно находить продукты питания и первой необходимости.

"Эти меры (объявленные США — Ред.) направлены на ухудшение экономической ситуации на улицах. В венесуэльских Андах люди стоят в очереди на покупку еды и ищут через социальные сети на другой стороне границы с Колумбией лекарства, чтобы хоть как-то облегчить тяжелое положение", — говорит журналист.

Родригес отмечает, что в социальных сетях множество венесуэльцев просят правительство принять жёсткие меры против тех, кто дошли до просьб о "вмешательстве" США как о "единственном способе положить конец "режиму Мадуро", как они его называют".

Среди тех, кто призывает к "юридическим мерам", журналист отмечает президента Национальной Ассамблеи, Хулио Борхеса, бывшую генпрокурора Луису Ортега, руководителя оппозиции Леопольдо Лопеса с женой Лилианой Тинтори и бывшего мэра муниципалитета Чакао, Рамона Мучачо, "который сбежал в Майами и объявил себя 'в изгнании'".

"Оппозиция показала, что в стремлении свалить правительство Мадуро они готовы идти и просить помощи хоть от дьявола. Вот, что происходит, и поэтому люди требуют конкретных действий от исполнительной власти", считает собеседник Sputnik Mundo.

Родригес отметил, что пока что Министерство Связи и Информации сделало заявление с критикой принятых Вашингтоном мер, однако "люди ждут другой реакции на перекрытие потока валюты в страну от нефтяной индустрии".

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Журналист напомнил, что этот сектор "даёт 90% всех поступлений в стране". Провал в диверсификации экономики и развития таких секторов, как сельское хозяйство и туризм – это "гигантский тектонический разлом Революции".

"На этой слабости играют как внутренняя оппозиция — правые, — так и другие страны континента", — заключил Родригес.