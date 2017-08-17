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    Бойня в венесуэльской тюрьме: погибли более 35 заключенных

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    Операция была проведена в одной из тюрем столицы штата города Пуэрто-Аякучо. Как заявил член городского совета Хосе Мехиас, власти "пытались восстановить контроль над тюрьмой".
    Полиция Венесуэлы. Архивное фото
    REUTERS Marco Bello

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Службы безопасности Венесуэлы провели операцию в тюрьме в штате Амасонас, в ходе столкновений с представителями властей погибли 37 заключенных, сообщает Рейтер со ссылкой на губернатора штата.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    Операция в одной из тюрем столицы штата города Пуэрто-Аякучо была проведена в ночь на среду. Как заявил член городского совета Хосе Мехиас, власти "пытались восстановить контроль над тюрьмой, заключенные противодействовали этому".

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    "Была бойня", — отметил губернатор штата Либорио Гаруйа (Liborio Guarulla).

    Как отмечает агентство, силы безопасности Венесуэлы периодически проводят операции в тюрьмах страны, где отмечается недостаток охранников. В ходе таких рейдов нередко случаются столкновения с заключенными.

     

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