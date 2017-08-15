Глава Венесуэлы выступает за расследование против "предателей родины"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к национальному учредительному собранию с просьбой провести расследование в отношении оппозиции, которая может поддерживать военное вмешательство в страну со стороны США, о возможности которого ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает портал 24 Horas.

По данным портала, Мадуро попросил национальное учредительное собрание провести расследование политических преступлений.

"Я прошу собрание… начать процесс в отношении "предателей родины", которые хотели вмешательства в Венесуэлу и поддерживали угрозу Дональда Трампа против мира в республике", — сказал Мадуро.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.