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    В мире

    Госдеп не знает о "дорожной карте" по восстановлению отношений с РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (553)

    (обновлено: )6210
    Американские СМИ сообщили, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Госдепартамент США не комментирует появившиеся в СМИ сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону "дорожную карту" по восстановлению отношений.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    Ранее во вторник издание Buzzfeed со ссылкой на некий документ, поступивший, по его данным, из России, сообщило, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб, которые были заморожены при прежней администрации Барака Обамы.

    "Мне об этом неизвестно. Это можно было бы расценить как приватные дипломатические беседы, и я не могу подтвердить какие-либо детали этого", — заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

    В то же время она напомнила, что США настроены на нормализацию отношений с Россией.

    "Госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) много говорил об этом, наших отношениях, отмечая, что мы предпринимаем прагматичный подход к нашим отношениям с Россией и что мы должны иметь области, где мы можем работать вместе. Там, где наши взгляды не совпадают, мы, конечно, будем выступать за американские ценности, будем говорить об американских ценностях и вещах, которые важны для нашего народа, но мы также хотим работать с ними вместе", — сказала Науэрт. 

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    Напомним, США со среды, 23 августа, приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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