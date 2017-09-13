Госдеп не знает о "дорожной карте" по восстановлению отношений с РФ

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Госдепартамент США не комментирует появившиеся в СМИ сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону "дорожную карту" по восстановлению отношений.

Ранее во вторник издание Buzzfeed со ссылкой на некий документ, поступивший, по его данным, из России, сообщило, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб, которые были заморожены при прежней администрации Барака Обамы.

"Мне об этом неизвестно. Это можно было бы расценить как приватные дипломатические беседы, и я не могу подтвердить какие-либо детали этого", — заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

В то же время она напомнила, что США настроены на нормализацию отношений с Россией.

"Госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) много говорил об этом, наших отношениях, отмечая, что мы предпринимаем прагматичный подход к нашим отношениям с Россией и что мы должны иметь области, где мы можем работать вместе. Там, где наши взгляды не совпадают, мы, конечно, будем выступать за американские ценности, будем говорить об американских ценностях и вещах, которые важны для нашего народа, но мы также хотим работать с ними вместе", — сказала Науэрт.

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Напомним, США со среды, 23 августа, приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.