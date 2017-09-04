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    Посольские учреждения РФ в США продолжат консульские услуги

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    США - Россия: санкции преткновения (540)

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    Пресс-секретарь посольства РФ сообщил, что, несмотря на закрытие генконсульства в Сан-Франциско, остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг.
    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин сообщил, что посольские учреждения РФ в США после закрытия генконсульства в Сан-Франциско "не будут снижать интенсивность работ по оказанию консульских услуг".

    Кадры обыска в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. Видео
    Facebook МИД РФ
    Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

    "В контексте недружественных действий американских властей, которые привели к закрытию крупнейшего российского генконсульства в США (в Сан-Франциско – ред.), хотим обратить внимание на то, что остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

    По его словам, для граждан России на странице посольства РФ в Facebook дано соответствующее разъяснение.

    На странице отмечается, что в связи с закрытием генерального консульства РФ в Сан-Франциско до появления новой информации за консульскими услугами просьба обращаться в любые удобные российские консульские учреждения на территории США — в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле или Хьюстоне.

    "Все ранее поданные в Генконсульство в Сан-Франциско документы переданы в Генконсульство в Сиэтле", — говорится в сообщении.

    Напомним, власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября.

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