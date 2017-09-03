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    Консульство России в Сан-Франциско закрыто, сотрудники уедут до 1 октября

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (534)

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    По словам генконсула РФ в Сан-Франциско Сергея Петрова, консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда.
    Консульство России в Сан-Франциско
    Facebook МИД России

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Российское генеральное консульство в Сан-Франциско прекратило свою работу, но российские дипломаты, которые там проживают, смогут находиться в здании до 1 октября, заявил РИА Новости генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров.

    Кадры обыска в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. Видео
    Facebook МИД РФ
    Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

    "Консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда. Он должен быть завершен до 1 октября", — сказал Петров.

    По его словам, консульство закрыто с 11.00 по местному времени (21.00 по Киеву).

    Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента подтвердил РИА Новости, что Россия передала США по требованию американских властей здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. По заявлению представителя госдепартамента, проживающим в здании генконсульства дипломатам дадут "достаточное время" на сборы.

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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