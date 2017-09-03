Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

В подписи к видео говорится, что МИД будет публиковать фото и видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые "в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты" и проводят там обыски.

"Начинаем с материалов из генерального консульства России в Сан-Франсиско, в котором ФБР проводит обыск", — говорится в подписи.

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В минувшую пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.