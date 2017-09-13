Клинтон обвинила Путина в "личной вендетте" и в атаке на демократию

Michael B. Thomas / AFP

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты и бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон утверждает, что у российского президента Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за действий ее мужа в бытность его главой Белого дома.

"Несомненно, была коммуникация и, несомненно, было некоторое понимание. Потому что, у меня нет сомнений, что (президент РФ Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла, и Трамп победил… У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими", — заявила Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось".

"Я убеждена в этом", — заявила Клинтон, говоря о том, верит ли она в сговор помощников Трампа.

По версии Клинтон, "личная вендетта" Путина по отношению к ней началась с расширения НАТО в Восточной Европе во время президентства Билла Клинтона. "Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии, прямо у нас под носом — и что ему это сойдет с рук", — отметила экс-кандидат.

В интервью изданию Клинтон также заявила, что еще многое предстоит узнать о кибератаках РФ, а также публикации сайтом WikiLeaks электронных писем Национального комитета Демократической партии и экс-главы штаба Клинтон Джона Подесты.

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В конгрессе США идут независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.