Клинтон о президентской гонке: я поставила точку

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу заявила, что не намерена больше выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

"Я поставила точку на выдвижении кандидатуры, однако я не покончила с политикой, поскольку я в прямом смысле верю, что на кону стоит будущее нашей страны", — заявил она в интервью телеканалу CBS, сообщив, что активная часть ее политической карьеры завершена.

В интервью Клинтон также отметила, что поражение на выборах до сих пор воспринимает болезненно. Свой взгляд на ход президентской гонки она также изложила в книге под названием "Что произошло" (What Happened), которая должна поступить в продажу 12 сентября.

Победителем выборов президента США в 2016 году стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступила к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.