наверх
11.09.201700:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом

    (обновлено: )731
    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что использование персональной электронной почты для рабочей переписки стало главной причиной проигрыша Трампу.
    Хиллари Клинтон
    Jewel SAMAD / AFP

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что главной ошибкой, которая не позволила ей победить на президентских выборах-2016, стало использование личной почты для рабочей переписки.

    Хиллари Клинтон
    Jewel SAMAD / AFP
    Клинтон пишет книгу о том, почему проиграла Трампу

    "Думаю, что главной ошибкой из тех, которые я совершила, было использование персональной электронной почты", — сказала Клинтон в интервью телеканалу CBS, комментируя свое поражение Дональду Трампу.

    Экс-госсекретарь отметила, что ответственность за это несет она. "Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, что ответственность лежит на мне. Это было преподнесено в столь негативном ключе, и я не могла выпутаться из этого, и это никогда не прекращалось", — сообщила Клинтон.

    Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что, работая в госдепартаменте, она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегени"
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия