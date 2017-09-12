В ООН открывается 72-я сессия Генеральной ассамблеи. Основные темы

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, в ООН открывается 72-я сессия Генеральной ассамблеи — главного совещательного органа всемирной организации. В ближайшие две недели с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, и ЕС.

Новая сессия, председателем которой ранее был избран глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, откроется в 15.00 (22.00 по Киеву). После этого традиционно объявляется минута молчания для молитвы или размышления.

В течение года на рассмотрение ГА ООН вынесут около 160 вопросов, среди них развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, содействие правосудию и развитию международного права, координация гуманитарной помощи, защита прав человека, ликвидация расизма и расовой дискриминации, а также административные вопросы, согласование бюджета ООН и финансирование текущих миротворческих операций ООН.

В блоке вопросов по поддержанию международного мира и безопасности будет обсуждаться положение в Центральной Америке, на Ближнем Востоке, вопрос о Палестине, положение в Афганистане, кипрское урегулирование, и ряд других. Также будет обсуждаться ситуация с экономической, торговой и финансовой блокадой США против Кубы.

Один из наиболее широких пунктов повестки дня — разоружение. Здесь отдельно выделены вопросы о совместных действиях в целях полной ликвидации ядерного оружия, договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, меры по недопущению приобретения террористами оружия массового поражения, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, сокращение военных бюджетов.

В ходе нынешней сессии также будет обсуждаться возможность предоставления Евразийскому экономическому союзу статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее.

Читайте также: Декоммунизация в Польше вызывала жаркие споры

Председатель Генассамблеи Мирослав Лайчак намерен созвать 26 сентября встречу высокого уровня в честь Дня полного отказа от ядерного оружия.

С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.

Согласно предварительному списку участников, распространенному департаментом общественной информации ООН, в первый день на трибуну Генассамблеи поднимутся президент США Дональд Трамп, для которого это будет первое выступление в ООН, а также главы Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран. В последний день запланировано выступление министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.

Основной темой общеполитических дебатов Лайчак заявил совместную работу над тем, чтобы обеспечить людям на планете достойную жизнь.

Кроме глобальных вопросов лидеры с трибуны Генассамблеи ООН традиционно поднимают темы, важные непосредственно для их стран. Так, ожидается, что президент Украины Петр Порошенко 20 сентября затронет вопросы размещения миротворческой миссии в Донбассе. В правительстве Молдавии намерены обсудить в ООН вывод иностранных военных с территории страны.

Также отмечается, что Трамп, который выступит с трибуны ООН 19 сентября, намерен приступить к работе еще накануне. 18 сентября он планирует обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.

Ранее сообщалось, что на встречу будут приглашены мировые лидеры, которые подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН. Как сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь рад участвовать во встрече".

Читайте также: Что будет дальше с Саакашвили: три основные версии

"Ясно, что нужна поддержка США и других государств-членов, которые заинтересованы в реформе", — сказал он журналистам в понедельник. Кто примет участие в организованной Трампом встрече, пока не сообщается.

Во время общеполитических дебатов Эфиопия (страна-председатель Совета безопасности ООН в сентябре), организует 20 сентября открытые дебаты в Совбезе по реформе миротворческой деятельности ООН.