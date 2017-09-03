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    Полиция Каталонии оцепила торговый центр, идет эвакуация

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (74)

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    Как отмечается в сообщении, в полицию поступил звонок, что рядом с торговым центром находится оставленный кем-то рюкзак. Правоохранительные органы начали эвакуацию людей.
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    elpais.com

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Полиция Каталонии оцепила торговый центр в Барселоне из-за найденного там подозрительного рюкзака, проводится эвакуация, сообщает издание Vanguardia.

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    По данным издания, в полицию поступил звонок, что рядом с торговым центром находится оставленный кем-то рюкзак.

    Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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