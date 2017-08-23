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23.08.201712:23
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    Спорт

    "Барселона" предложила €150 млн "Ливерпулю" за Коутиньо - СМИ

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    По информации СМИ, "Барселона" уже предложила английскому клубу за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    wikipedia

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Испанская "Барселона" сделала новое предложение "Ливерпулю" по трансферу Филиппе Коутиньо, предложив за игрока 138 миллионов фунтов (150 миллионов евро), сообщает Daily Mail.

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    Ранее "Ливерпуль" отклонил три предложения "сине-гранатовых" о приобретении 25-летнего полузащитника, в последнем из которых фигурировала сумма в 118 миллионов фунтов (128 млн евро).

    Согласно новому предложению "Барселоны" английский клуб получит за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов, сообщает Р-Спорт.

    Коутиньо перешел в "Ливерпуль" из миланского "Интера" в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев. Контракт полузащитника с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

    11 августа английский клуб выступил с заявлением, в котором указывалось, что в нынешнее трансферное окно не намерен продавать бразильского полузащитника, после чего, согласно британским СМИ, Коутиньо официально подал запрос на трансфер.

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