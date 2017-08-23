"Барселона" предложила €150 млн "Ливерпулю" за Коутиньо - СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Испанская "Барселона" сделала новое предложение "Ливерпулю" по трансферу Филиппе Коутиньо, предложив за игрока 138 миллионов фунтов (150 миллионов евро), сообщает Daily Mail.

Ранее "Ливерпуль" отклонил три предложения "сине-гранатовых" о приобретении 25-летнего полузащитника, в последнем из которых фигурировала сумма в 118 миллионов фунтов (128 млн евро).

Согласно новому предложению "Барселоны" английский клуб получит за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов, сообщает Р-Спорт.

Коутиньо перешел в "Ливерпуль" из миланского "Интера" в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев. Контракт полузащитника с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

11 августа английский клуб выступил с заявлением, в котором указывалось, что в нынешнее трансферное окно не намерен продавать бразильского полузащитника, после чего, согласно британским СМИ, Коутиньо официально подал запрос на трансфер.