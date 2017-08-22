Атака в Барселоне. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Карикатура на теракт в Барселоне появилась на страницах французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

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На рисунке, размещенном на сайте издания, запечатлен белый фургон с помятым капотом. Рядом с ним, держась за голову и сжимая в руке красное полотнище, стоит тореадор. В шины и крышу автомобиля воткнуты шпага и пики — инструменты участников корриды. "Барселона: безопасность снова под вопросом", — такая надпись сопровождает карикатуру.

charliehebdo.fr Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.