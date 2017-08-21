В Испании застрелили исполнителя теракта в Барселоне

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.

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"Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне", — сообщила полиция Каталонии в Twitter.

Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Напомним, число жертв теракта в Барселоне возросло до 15 человек.