наверх
21.08.201721:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Испании застрелили исполнителя теракта в Барселоне

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (65)

    (обновлено: )15801
    Как уточняется, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны. После этого он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейских.
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    elpais.com

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.

    Читайте также:  Их сердца разбиты, но они ничего не боятся. О переживших теракт в Барселоне

    "Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне", — сообщила полиция Каталонии в Twitter.

    Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

    Напомним, число жертв теракта в Барселоне возросло до 15 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне