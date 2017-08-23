"Барселона" требует от Неймара вернуть €8,5 млн

Arnd Wiegmann

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" через суд требует от своего бывшего нападающего Неймара 8,5 миллиона евро, выплаченные ему в качестве бонуса лояльности при продлении контракта, об этом говорится в заявлении на официальном сайте "сине-гранатовых", пишет Р-Спорт.

"Барселона" утверждает, что Неймар якобы нарушил условия договора с клубом. Кроме того, "Барселона" требует дополнительные 10% от этой суммы из-за задержки с удовлетворением своего требования. При этом "Барса" выступила с запросом в адрес нынешнего клуба Неймара "Пари Сен-Жермен", чтобы французская сторона взяла на себя ответственность за платеж в случае, если игрок сам не сможет сделать выплаты.

"Барселона предприняла эти действия в защиту своих интересов после того, как Неймар расторг контракт всего через несколько месяцев с момента подписания нового соглашения до 2021 года", – говорится в сообщении.

Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро. Форвард в статусе свободного агента перешел в "ПСЖ". Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.