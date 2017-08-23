наверх
23.08.201709:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Барселона" требует от Неймара вернуть €8,5 млн

    (обновлено: )140
    Неймар якобы нарушил условия договора с клубом. "Барселона" также требует дополнительные 10% от суммы из-за задержки с удовлетворением своего требования.
    Неймар на вручении Золотого мяча-2015
    Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" через суд требует от своего бывшего нападающего Неймара 8,5 миллиона евро, выплаченные ему в качестве бонуса лояльности при продлении контракта, об этом говорится в заявлении на официальном сайте "сине-гранатовых", пишет Р-Спорт.

    Прощальная речь Неймара
    Central de notícias e esportes CNE
    Неймар записал прощальное послание "Барселоне"

    "Барселона" утверждает, что Неймар якобы нарушил условия договора с клубом. Кроме того, "Барселона" требует дополнительные 10% от этой суммы из-за задержки с удовлетворением своего требования. При этом "Барса" выступила с запросом в адрес нынешнего клуба Неймара "Пари Сен-Жермен", чтобы французская сторона взяла на себя ответственность за платеж в случае, если игрок сам не сможет сделать выплаты.

    "Барселона предприняла эти действия в защиту своих интересов после того, как Неймар расторг контракт всего через несколько месяцев с момента подписания нового соглашения до 2021 года", – говорится в сообщении.

    Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро. Форвард в статусе свободного агента перешел в "ПСЖ". Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Одесское СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне