Главные мировые темы: ликвидация террориста в Барселоне, троллинг Трампа

Стратегия по Афганистану

Мировые СМИ (Washington Post, Guardian, New York Times, Wall Street Journal, Telegraph) освещают выступление президента США Дональда Трампа по Афганистану.

Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, Трамп заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.

Газета Guardian напоминает, что в прошлом Трамп называл действия США в Афганистане "полнейшим расточительством".

Газета Washington Post пишет о заявлении Трампа под заголовком "Радикальная смена курса Трампа по Афганистану" и приводит 13 сообщений президента США в Twitter 2011-2014 годов, в которых Трамп призывал к выводу американских военных из Афганистана.

Ликвидация исполнителя теракта в Барселоне

Полиция Каталонии ликвидировала в Субиратсе исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуякуба, об этом сообщили многие мировые СМИ (Pais, Vanguardia, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal).

REUTERS Giselle Loots Теракт в Барселоне

Как сообщает Wall Street Journal, во время столкновения с полицией на нем был пояс смертника, оказавшийся муляжом. По данным газеты, полиция действовала по наводке местного жителя, который сообщил, что видел мужчину, одетого, несмотря на летнюю жару, в несколько слоев одежды.

"Власти сообщили в понедельник, что вещественные доказательства, снимки с камеры безопасности и свидетель привели их к заключению, что Абуякуб был водителем мультивэна", — отмечает Washington Post.

"С убийством Юнеса Абуякуба полиция Каталонии ликвидировала ячейку", — пишет Vanguardia.

Землетрясение на итальянском курорте

Мировые СМИ (Time, Vanguardia, Guardian, Independent, New York Daily News, Telegraph, Washington Post) пишут про землетрясение на итальянском острове Искья, где в туристический сезон в августе проживают до 250 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров.

По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков. Разрушения зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

REUTERS Ciro De Luca Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

"Не так уж и ярко": Трампа "затроллили" из-за отсутствия защитных очков

Крупнейшие мировые СМИ (Los Angeles Times, New York Daily News, Guardian, Daily Mail, Washington Post) не обошли вниманием тот факт, что президент США Дональд Трамп наблюдал солнечное затмение без защитных очков.

Американский президент наблюдал за солнечным затмением, которое на широте Вашингтона было лишь частичным, с балкона Белого дома вместе со своей семьей. Позируя для журналистов, он показал обеими руками на солнце, задержал на нем взгляд, но потом все же надел очки. Наблюдение за солнцем без защитных очков грозит серьезными офтальмологическими проблемами.

Из-за отсутствия защиты для глаз Трамп подвергся "троллингу" в прессе.

Газета New York Daily News раскритиковала Трампа заголовком "Not Too Bright!" (игра слов — заголовок можно перевести и как "Не слишком ярко", и как "Не слишком умный").

Журнал New York Magazine на своем сайте наложил на видео Трампа контрастирующее с ним эмоциональное аудио, выложенное актрисой Сарой Джессикой Паркер — звездой сериала "Секс в большом городе". В то время как Трамп бесстрастно смотрит на солнце через очки, Паркер за кадром восхищенно кричит: "О Боже! Это действительно происходит! Как красиво!".

Газета Daily Mail в заголовке написала, что "Трамп рискнул зрением".

Тело пропавшей журналистки, возможно, найдено в Дании

Полиция Копенгагена сообщила в понедельник вечером об обнаружении женского тела в районе, где идут поиски шведской журналистки Ким Валль, исчезнувшей 12 дней назад после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном, эта новость появилась на передовицах известных СМИ (New York Post, Guardian, Sun, Time).

Местный житель сообщил полиции об этой "ужасной находке" на берегу в 4.00 по местному времени, пишет New York Post. Газета отмечает, что пока полиция не смогла подтвердить, что тело принадлежит пропавшей Ким Валль.

"Тело было отправлено на криминалистический анализ, пока дайверы продолжают поиск в районе, где оно было обнаружено", — сообщает Guardian.

Предъявленные Мадсену предварительные обвинения в убийстве пока остаются в силе, отмечает Time.