Террорист из Барселоны выдал себя свистом - СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Террорист из Барселоны Юнес Абуякуб, который был ликвидирован правоохранителями в Субиратсе, искал в этом каталонском городке своих знакомых и выдал себя, пишет газета Pais.

Абуякуб находился за рулем автофургона, который днем 17 августа въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне; 21 августа, 22-летний выходец из Марокко был ликвидирован в Субиратсе в 50 километрах от каталонской столицы.

Местный житель Агустин А. рассказал, что в одном из домов на окраине Субиратса год назад проживала семья марокканцев. Сейчас в этом доме живет приехавший из Аргентины мужчина, который 21 августа услышал на заднем дворе свист и, выглянув в окно, увидел молодого человека. Тот сразу развернулся и пошел обратно, и, по замечанию аргентинца, у незнакомца был раздосадованный вид человека, который не обнаружил того, что искал.

Хозяин дома сообщил о случившемся Агустину А., который узнал по описанию разыскиваемого террориста и позвонил в полицию. Через некоторое время Абуякуб был ликвидирован в ходе спецоперации.

Агустин А. и его сосед — не единственные жители Субиратса, чья бдительность помогла выследить преступника. Ранее сообщалось, что с аналогичным сигналом в полицию обратилась женщина, которая встретила Абуякуба в окрестностях города и узнала его по описанию.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.