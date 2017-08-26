Против террора. В Барселоне проходит многотысячная демонстрация

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Многотысячная демонстрация с участием короля и премьер-министра Испании проходит в субботу в Барселоне, сообщает испанское телевидение.

Шествие, в котором участвуют тысячи гостей и жителей Барселоны, возглавили первые лица испанского государства — король Испании Фелипе, премьер-министр Испании Мариано Рахой, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау, а также представители других политических партий и общественных организаций.

Манифестация проходит под лозунгом No tinc for ("я не боюсь" по-каталонски), мероприятие посвящено памяти жертв терактов, произошедших 17 августа в Каталонии. Инициаторами мероприятия выступили власти Каталонии и мэрия Барселоны. Главных представителей испанской власти, по данным местных СМИ, доставили в Барселону специальным бортом из Мадрида.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.