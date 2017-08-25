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    Визит генсека НАТО в Варшаву - это сигнал Москве, считают в Польше

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    Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох уверен, что визит генсека НАТО "в контексте предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2017" - это определенный политический сигнал для Москвы".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Визит в Варшаву генсека НАТО Йенса Столтенберга — это сигнал для Москвы, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

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    Столтенберг посетит Польшу в четверг-пятницу. "В контексте предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2017" — это определенный политический сигнал для Москвы", — цитирует Солоха агентство PAP.

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    По его словам, в четверг во время вечерней беседы президент Анджей Дуда укажет генсеку НАТО "на важность таких проблем, как безопасность восточного фланга альянса и постоянное присутствие сил союзников на этом фланге".

    Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с предстоящими 14-20 сентября на территории Белоруссии совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017". При этом Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017".

    Как сообщалось, кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

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