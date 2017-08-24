Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает местный телеканал TVN 24. Позже информацию о ДТП подтвердила полиция.

"Происшествие произошло на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, четыре человека в результате ДТП госпитализированы.

TVN 24 Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

Польская полиция подтвердила, что имело место ДТП с колонной автомобилей, в которой ехал генсек НАТО.

"Так называемый автомобиль, фильтрующий на перекрестке, получил удар в бок от автомобиля Iveco… Сила удара столкнула автомобиль на обочину, на зеленую полосу, а затем он выехал на тротуар, где врезался в пешехода", — сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.

Он пояснил, что пожарным пришлось вырезать одного полицейского из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического оборудования. В больницу попали два польских офицера, водитель второго автомобиля и пешеход.

Ранее сообщалось, что приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга на два дня в июле 2017 обошелся государственному бюджету Украины в несколько миллионов гривен. Только за перелет делегации Североатлантического блока МИД Украины был вынужден заплатить 2,173 млн гривен.