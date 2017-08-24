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    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших

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    Пожарным пришлось вырезать одного полицейского из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического оборудования. В больницу попали два польских офицера, водитель второго автомобиля и пешеход.
    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве
    TVN 24

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает местный телеканал TVN 24. Позже информацию о ДТП подтвердила полиция.

    "Происшествие произошло на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", — говорится в сообщении телеканала.

    По его данным, четыре человека в результате ДТП госпитализированы.

    TVN 24
    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

    Польская полиция подтвердила, что имело место ДТП с колонной автомобилей, в которой ехал генсек НАТО.

    "Так называемый автомобиль, фильтрующий на перекрестке, получил удар в бок от автомобиля Iveco… Сила удара столкнула автомобиль на обочину, на зеленую полосу, а затем он выехал на тротуар, где врезался в пешехода", — сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.

    Он пояснил, что пожарным пришлось вырезать одного полицейского из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического оборудования. В больницу попали два польских офицера, водитель второго автомобиля и пешеход.

    Ранее сообщалось, что приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга на два дня в июле 2017 обошелся государственному бюджету Украины в несколько миллионов гривен. Только за перелет делегации Североатлантического блока МИД Украины был вынужден заплатить 2,173 млн гривен.

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