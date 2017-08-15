Удар КНДР приведет к полномасштабным военным действиям - Пентагон

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Ракетный удар КНДР по американским территориям может привести к полномасштабным военным действиям, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям", — сказал он журналистам.

По словам министра, которые приводит агентство Рейтер, США мгновенно узнают о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам.

Читайте также: Китай между США и КНДР, как меж двух огней

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Читайте также — NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

Отношения США и КНДР серьезно обострились на прошлой неделе — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.