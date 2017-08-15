КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.

Лидер КНДР также заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.

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КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Отношения США и КНДР серьезно обострились на прошлой неделе — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.