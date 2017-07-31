Вашингтон отреагировал на решение РФ сократить персонал дипмиссий США

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Вашингтоне выразили сожаление по поводу решения РФ о сокращении персонала дипмиссий США в России, заявил представитель госдепа РИА Новости.

"Эта ничем не вызванная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — приводит агентство заявление госдепа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

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