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    В мире

    США не признают за КНДР права на ядерное оружие

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (454)

    (обновлено: )23
    По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, "США решительно осуждают второй за минувший месяц запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что является нарушением множества санкций Совета Безопасности ООН.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл – РИА Новости Украина. США выступают за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова, но никогда не признают за КНДР права на ядерное оружие, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с очередным ракетным пуском Пхеньяна.

    "США хотят мирной денуклеаризации Корейского полуострова и окончания воинственных действий со стороны Северной Кореи. Как и мы, и другие (страны) ясно говорили прежде, мы никогда не признаем обладание Северной Кореи ядерным оружием и не откажемся от обязательств перед нашими союзниками и партнерами в регионе", — говорится в распространенном госдепартаментом заявлении главы ведомства Рекса Тиллерсона.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    По его словам, "США решительно осуждают второй за минувший месяц запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что является нарушением множества санкций Совета Безопасности ООН, которые являются волеизъявлением международного сообщества".

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые. В субботу стало известно о втором успешном ракетном испытании Северной Кореи. 

    По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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    В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

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