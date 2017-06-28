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    Предложенная Россией формула по Сирии подошла бы и Украине – МИД ФРГ

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    "Нормандские переговоры" по Донбассу (29)

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    Глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре заявил, что стороны конфликта в Украине в целом соблюдают "хлебное перемирие".
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Предложенная Россией формула по урегулированию кризиса в Сирии могла бы быть применена и в отношении ситуации в Украине, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

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    "Это было умной позицией российской стороны сказать, что мы организуем перемирие, а потом начинаем политический процесс. В скобках, хотел бы сказать, что считаю это и хорошей идеей для Украины", — сказал Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре, комментируя процесс по Сирии, который был запущен РФ, Турцией и Ираном в Астане.

    Также он отметил, что стороны конфликта в Украине в целом соблюдают "хлебное перемирие".

    "Сейчас обе стороны достигли согласия, потому что у них общий интерес — урожай. Перемирие за хлеб — это хорошая идея, и вопрос в том, почему мы не продолжим потом это перемирие, почему после урожая мы не продолжим добро… Я считаю, было бы хорошо подумать над вопросом, говорить о вопросе, как нам удастся хотя бы в качестве первого шага сделать это перемирие прочным", — сказал глава МИД ФРГ.

    По его словам, стоит использовать шанс достигнуть перемирия для того, чтобы "продвигать и последующие процессы".

    Напомним, накануне в зоне АТО взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины. В результате инцидента погиб полковник СБУ. Дело квалифицировано как теракт.

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