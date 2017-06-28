Предложенная Россией формула по Сирии подошла бы и Украине – МИД ФРГ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Предложенная Россией формула по урегулированию кризиса в Сирии могла бы быть применена и в отношении ситуации в Украине, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Это было умной позицией российской стороны сказать, что мы организуем перемирие, а потом начинаем политический процесс. В скобках, хотел бы сказать, что считаю это и хорошей идеей для Украины", — сказал Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре, комментируя процесс по Сирии, который был запущен РФ, Турцией и Ираном в Астане.

Также он отметил, что стороны конфликта в Украине в целом соблюдают "хлебное перемирие".

"Сейчас обе стороны достигли согласия, потому что у них общий интерес — урожай. Перемирие за хлеб — это хорошая идея, и вопрос в том, почему мы не продолжим потом это перемирие, почему после урожая мы не продолжим добро… Я считаю, было бы хорошо подумать над вопросом, говорить о вопросе, как нам удастся хотя бы в качестве первого шага сделать это перемирие прочным", — сказал глава МИД ФРГ.

По его словам, стоит использовать шанс достигнуть перемирия для того, чтобы "продвигать и последующие процессы".

Напомним, накануне в зоне АТО взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины. В результате инцидента погиб полковник СБУ. Дело квалифицировано как теракт.