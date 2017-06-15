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    Терминал американского порта Чарлстон эвакуирован из-за угрозы взрыва

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    По словам представителя береговой охраны, об угрозе заявил некий "заговорщик" на видеосервисе YouTube. Как сообщил источник, речь идет о предполагаемой бомбе на судне Maersk Memphis, которое накануне прибыло в порт Чарлстон из Нью-Йорка.
    Терминал Wando Welch американского порта Чарлстон
    SSA Marine

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Один из терминалов американского порта Чарлстон был эвакуирован из-за потенциальной угрозы взрыва на борту судна, сообщает телеканал ABC News 4.

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    По словам представителя береговой охраны, об угрозе заявил некий "заговорщик" на видеосервисе YouTube. Как сообщил источник телеканала, речь идет о предполагаемой бомбе на судне Maersk Memphis, которое накануне прибыло в порт Чарлстон из Нью-Йорка.

    Местные власти проинформировали работников порта, что эвакуация в терминале Wando Welch проводится из-за угрозы взрыва. Также был перекрыт участок реки Купер.

    Согласно данным службы береговой охраны, возможная угроза больше опасна для самого судна, чем для населения.

    Ранее сообщалось, что пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.

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