Терминал американского порта Чарлстон эвакуирован из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Один из терминалов американского порта Чарлстон был эвакуирован из-за потенциальной угрозы взрыва на борту судна, сообщает телеканал ABC News 4.

По словам представителя береговой охраны, об угрозе заявил некий "заговорщик" на видеосервисе YouTube. Как сообщил источник телеканала, речь идет о предполагаемой бомбе на судне Maersk Memphis, которое накануне прибыло в порт Чарлстон из Нью-Йорка.

Местные власти проинформировали работников порта, что эвакуация в терминале Wando Welch проводится из-за угрозы взрыва. Также был перекрыт участок реки Купер.

Согласно данным службы береговой охраны, возможная угроза больше опасна для самого судна, чем для населения.

Ранее сообщалось, что пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.