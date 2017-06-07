наверх
07.06.201717:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обострение на луганском направлении: решается вопрос об эвакуации детей

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (499)

    (обновлено: )29410
    По данным силовиков, в результате обстрелов в поселке Новотошковское был поврежден водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.
    Последствия обстрелов на Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В связи с активизацией боевых действий на луганском направлении решается вопрос об эвакуации детей из поселка Новотошковское, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    "По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское был поврежден водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Жители Донбасса: вместо "режима тишины" – бесконечный ужас

    Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что один военный погиб и семь получили ранения в среду на луганском направлении в Донбассе. По данным пресс-центра, на луганском направлении количество обстрелов позиций силовиков в среду "существенного возросло". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Лабазюк
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Донбасс: обострение на луганском направлении