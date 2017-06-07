Обострение на луганском направлении: решается вопрос об эвакуации детей

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В связи с активизацией боевых действий на луганском направлении решается вопрос об эвакуации детей из поселка Новотошковское, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское был поврежден водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей", — сказано в сообщении.

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Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что один военный погиб и семь получили ранения в среду на луганском направлении в Донбассе. По данным пресс-центра, на луганском направлении количество обстрелов позиций силовиков в среду "существенного возросло".