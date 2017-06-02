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    Под Марьинкой обстреляли оборонные укрепления бойцов АТО

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    Донбасс: очередной "режим тишины" (477)

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    За минувшие сутки, по данным штаба АТО, больше всего обстрелов пришлось на приморское направление - под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Чермалык, Талаковка и Марьинка.
    Обстрелянная ополченцами Марьинка. Архивное фото
    Пресс-центр АТО в Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 28 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Владимир Фесенко
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    "Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник, тем не менее, 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

    По данным пресс-центра, больше всего обстрелов пришлось на приморское направление, здесь их зафиксировано 18. Как сообщают силовики, здесь под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Чермалык, Талаковка и Марьинка.

    "Около 21.00 боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы", — уточняется в сообщении.

    По заявлениям ВСУ, на донецком направлении была спокойная обстановка. Здесь зафиксировано два нарушения перемирия в районе Зайцево и Авдеевки. Восемь нарушений зафиксированы на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Крымскому, Кряковке, Новозвановке и Новоалександровке.

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    По данным штаба, при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

    Ранее сообщалось, что потери Украины от АТО в Донбассе составили 20,4% ВВП.

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