Потери Украины от АТО в Донбассе составили 20,4% ВВП

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Потери экономики Украины от конфликта в Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП, сообщается в Глобальном индексе миролюбия, опубликованным Институтом экономики и мира в Сиднее (Австралия).

Согласно ему, экономическая стоимость насилия в стране равна 20,4% ВВП, или 66,749 млрд долларов по индексу покупательской способности.

Согласно рейтингу, самой миролюбивой страной признана Исландия, на втором месте – Новая Зеландия, третьем – Португалия, на четвертом — Австрия и на пятом – Дания. Наименее миролюбивыми странами признаны Ирак, Афганистан и Сирия.

Украина в данном рейтинге заняла 154 место, поднявшись на два пункта. При этом РФ заняла 151 место, не изменив своего положения с 2016 года.

Также Украина заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте – РФ, а на третьем Северная Корея.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.