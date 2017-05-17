Марьинка и Широкино подверглись обстрелу - штаб АТО

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что ополченцы за минувшие сутки 43 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе.

Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, танков, противотанкового ракетного комплекса, стрелкового оружия, БМП, пулеметов и гранатометов.

По данным пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Майское, Крымское, Малиновое, Трехизбенка и Кряковка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.