Сайдик назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных"

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Садик назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных".

В понедельник в Минске прошли заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп.

"Прошедшие выходные дни стали для гражданского населения вдоль линии соприкосновения одними из самых смертоносных за очень долгое время", — сказал Сайдик журналистам. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших в последние дни в Донбассе, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно выведена", — подчеркнул Сайдик.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что ВСУ обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.