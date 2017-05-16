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    Силовики называют ситуацию в Донбассе напряженной и сообщают о 37 обстрелах

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (370)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении обстрелам подверглись позиции ВСУ на окраине Авдеевки, в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорского и Зайцево.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы 37 раз за сутки открывали огонь по позициям военных в Донбассе, двое силовиков ранены, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    "Ситуация в зоне проведения АТО в течение минувших суток оставалась напряженной…. Противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения… Двое военнослужащих ВС Украины получили ранения", — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

    Как заявляют военные, на приморском направлении было зафиксировано 12 обстрелов. Согласно сообщению, обстреливались опорные пункты в районе Широкино, Гнутово, Красногоровки и Новомихайловки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстрелам подверглись позиции ВСУ на окраине Авдеевки, в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорского и Зайцево. На луганском направлении, заявляют украинские военные, были зафиксированы обстрелы опорных пунктов вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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