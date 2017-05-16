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    ООН сообщает о снижении числа мирных жителей, пострадавших в Донбассе

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (366)

    (обновлено: )7
    Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает о сохранении риска прекращения энерго- и водоснабжения на территориях как подконтрольных, так и неподконтрольных Киеву.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает снижение в апреле количества пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

    "В апреле было зарегистрировано небольшое снижение числа пострадавших среди мирного населения в результате конфликта: сообщается о 66 жертвах (13 убитых и 53 раненых) по сравнению с 71 жертвой в марте", — говорится в отчете управления, опубликованном в понедельник.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Кроме того УКГВ сообщает о сохранении риска прекращения энерго- и водоснабжения на территориях как подконтрольных, так и неподконтрольных Киеву.

    УКГВ также сообщает, что за период март-апрель 2017 года в результате бесприцельного артобстрела был нанесен ущерб восьми образовательным учреждениям в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Докучаевск, Торецк и Коммунаровка. С начала этого года тысячи школьников лишились доступа к образованию.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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