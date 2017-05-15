Вопрос особого статуса Донбасса обсудят в Минске 24 мая - ЛНР

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На заседании политической подгруппы контактной группы в Минске 24 мая планируют обсудить механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

Ранее Мирошник по итогам заседания контактной группы в понедельник заявил, что Киев заблокировал на переговорах в Минске рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса, представители Киева "откровенно тянут время". Представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова также заявила, что Киев уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР, затягивает политическое урегулирование конфликта в Донбассе.

"Следующее заседание запланировано на 24 мая, где по-прежнему в повестке дня стоит особый статус отдельных районов (Донбасса, — Ред.)", — заявил собеседник агентства.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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