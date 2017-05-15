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    Политика

    Вопрос особого статуса Донбасса обсудят в Минске 24 мая - ЛНР

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    Представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах Родион Мирошник сообщил, что следующее заседание запланировано на 24 мая, где в повестке дня стоит особый статус отдельных районов Донбасса.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Минская гостиничная ассоциация

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На заседании политической подгруппы контактной группы в Минске 24 мая планируют обсудить механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Ранее Мирошник по итогам заседания контактной группы в понедельник заявил, что Киев заблокировал на переговорах в Минске рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса, представители Киева "откровенно тянут время". Представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова также заявила, что Киев уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР, затягивает политическое урегулирование конфликта в Донбассе.

    "Следующее заседание запланировано на 24 мая, где по-прежнему в повестке дня стоит особый статус отдельных районов (Донбасса, — Ред.)", — заявил собеседник агентства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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