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    ВСУ сообщают об обстреле пункта пропуска "Марьинка"

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (195)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, есть разрушения домов, информации про пострадавших пока нет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Александровка.
    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Ирина Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что ополченцы в понедельник вечером обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка" в Донбассе.

    Ополченец. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: обстановка в зоне АТО напряженная - стреляли, есть пострадавшие

    "Сегодня вечером… во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка под огонь противника, как и два дня назад, попали жилые кварталы города", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    По данным пресс-центра, есть разрушения домов, информации про пострадавших пока нет.

    Силовики сообщили, что обстрел велся со стороны населенного пункта Александровка.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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