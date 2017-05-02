наверх
02.05.201711:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Теракт в Марьинке: состояние двоих раненых тяжелое

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (269)

    (обновлено: )246
    Как отмечается, раненые находятся в больнице Курахово, их состояние тяжелое, но стабильное. Они получили необходимую медицинскую помощь.
    Ситуация в Марьинке
    dn.depo.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Состояние двух жителей Марьинки, раненых при обстреле ополченцами,  тяжелое, но стабильное, сообщила Наталья Шиман, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    "Сейчас раненые находятся в больнице Курахово, их состояние тяжелое, но стабильное. Они получили необходимую медицинскую помощь", — сообщила она.

    Во время обстрела мужчина находились у себя во дворе.

    Противопехотные мины черная вдова. Архивное фото
    report.if.ua
    Чья проблема? На растяжках и минах в зоне АТО гибнет все больше людей

    "Мужчины, отец и сын, находились в это время в своем дворе и получили многочисленные ранения спины, рук и ног", — сообщила Шиман.

    По ее словам, с утра полицейские продолжили обход обстрелянной территории, чтобы собрать информацию про раненых и разрушения зданий.

    Полиция квалифицировала обстрел Марьинки как теракт.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения
    Сергей Шнуров
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение