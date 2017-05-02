Теракт в Марьинке: состояние двоих раненых тяжелое

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Состояние двух жителей Марьинки, раненых при обстреле ополченцами, тяжелое, но стабильное, сообщила Наталья Шиман, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Сейчас раненые находятся в больнице Курахово, их состояние тяжелое, но стабильное. Они получили необходимую медицинскую помощь", — сообщила она.

Во время обстрела мужчина находились у себя во дворе.

"Мужчины, отец и сын, находились в это время в своем дворе и получили многочисленные ранения спины, рук и ног", — сообщила Шиман.

По ее словам, с утра полицейские продолжили обход обстрелянной территории, чтобы собрать информацию про раненых и разрушения зданий.

Полиция квалифицировала обстрел Марьинки как теракт.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.