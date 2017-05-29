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    Интервью

    Жителей Красногоровки эвакуировать не будут - Тука

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (451)

    (обновлено: )23
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "ГС" заявил, что для скорейшего восстановления Красногоровки правительство поможет техникой и людьми.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    В Красногоровку направили спецподразделение полиции КОРД. Об этом вечером 28 мая сообщил глава областного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, спецназначенцы будут оказывать помощь гражданам, охранять общественный порядок и разрушенные админздания.

    В результате обстрела Красногоровки 28 мая восемь местных жителей получили ранения и травмы. Также частично разрушены местные больница, школа и частные дома. Из-за повреждения водовода большая часть города вчера была без воды, однако ближе к вечеру водоснабжение восстановили.

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    Какая ситуация в Красногоровке сегодня, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннеперемещенных лиц Георгий Тука.

    Украинское фото
    Георгий Тука

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що відбувається в Красногорівці? Чи вдалося відновити водопостачання по всьому місту?

    — Так. Водопостачання відновлено, за доповіддю ДСНС. Зараз працює комісія, яка з'ясовує об'єми та масштаби ушкоджень і можливість відновлення тих чи інших будівель. І сьогодні я очікую, ми отримаємо від Донецької ОДА перелік матеріалів, які потрібно дати в якості допомоги. Можливо, потрібна додаткова техніка, люди, щоб якомога швидше відновити будинки.

    В уряді готові надати всю необхідну допомогу?

    — Так, абсолютно. І в цьому жодних сумнівів немає. І наш досвід реагування на події взимку в Авдіївці свідчить про те, що центральні органи влади і місцева влада Донеччини вже відпрацювали механізм швидкого реагування. І я сподіваюся, що в цей раз ми також дуже швидко відреагуємо.

    Чи є якась евакуація з населеного пункту?

    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

    — Ні. Централізовано жодної евакуації немає. І фактично зараз переважна більшість людей продовжує знаходитися за місцем проживання. Щодо взагалі евакуації, треба мати на увазі, що кілька разів і на Луганщині, і на Донеччині були спроби здійснювати подібні заходи, але не примусово, бо, на жаль, досить часто трапляються ситуації, коли місцеві мешканці навіть з дітьми відмовляються покидати небезпечні місця проживання. І жодних механізмів у держави вплинути на таких людей, на жаль, немає. Такі, до речі, випадки, ми мали і ще за радянських часів в зоні відчуження навколо ЧАЕС. Там так само далеко не всі покинули ці зони відчуження.

    Також повідомлялося про те, що зруйновано каналізацію в населеному пункті. То ж чи подолано наслідки цих руйнувань? Чи немає ризику того, що каналізаційні води потраплять до водогонів, де йде звичайна питна вода?

    — Чесно кажучи, більше увагу приділяли саме відновленню водопостачання, каналізація залишалася на другому плані. І таких детальних доповідей я не маю. Але коли ми з ДСНС з'ясовували поточну ситуацію, то про можливі якісь загрози потрапляння стічних вод у водогін доповідей таких не було.

    Раніше повідомлялося про зруйнування місцевих лікарні та школи. Наскільки серйозні там руйнування? І чи можна говорити, що найближчим часом все ж таки лікарня та школа зможуть відновити свою роботу?

    — Руйнування досить серйозні. Особливо, в лікарні. Фактично, половина лікарні зруйнована. Чи має сенс відновлювати, відбудовувати цю зруйновану половину лікарні, це краще буде вирішувати місцева влада. Ми їй будемо допомагати за будь-яких обставин, будь-яке рішення. Щодо школи, я не переконаний в тому, що відновлення будівлі школи буде зроблено протягом літа. І там, наскільки мені відомо, не стільки фізичні ушкодження, скільки наслідки пожежі.

    Лікарня зараз працює?

    — Лікарня працює. Але, звісна річ, половина будівлі зруйнована. Тому сказати, що лікарня працює в повному обсязі, це було б нереально.

    Поранені знаходяться в Красногорівці?

    — Частково в Карсногорівці. Здебільшого в Красногорівці.

    Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

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