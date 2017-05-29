Жителей Красногоровки эвакуировать не будут - Тука

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Красногоровку направили спецподразделение полиции КОРД. Об этом вечером 28 мая сообщил глава областного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, спецназначенцы будут оказывать помощь гражданам, охранять общественный порядок и разрушенные админздания.

В результате обстрела Красногоровки 28 мая восемь местных жителей получили ранения и травмы. Также частично разрушены местные больница, школа и частные дома. Из-за повреждения водовода большая часть города вчера была без воды, однако ближе к вечеру водоснабжение восстановили.

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Какая ситуация в Красногоровке сегодня, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннеперемещенных лиц Георгий Тука.

Украинское фото Георгий Тука

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається в Красногорівці? Чи вдалося відновити водопостачання по всьому місту?

— Так. Водопостачання відновлено, за доповіддю ДСНС. Зараз працює комісія, яка з'ясовує об'єми та масштаби ушкоджень і можливість відновлення тих чи інших будівель. І сьогодні я очікую, ми отримаємо від Донецької ОДА перелік матеріалів, які потрібно дати в якості допомоги. Можливо, потрібна додаткова техніка, люди, щоб якомога швидше відновити будинки.

В уряді готові надати всю необхідну допомогу?

— Так, абсолютно. І в цьому жодних сумнівів немає. І наш досвід реагування на події взимку в Авдіївці свідчить про те, що центральні органи влади і місцева влада Донеччини вже відпрацювали механізм швидкого реагування. І я сподіваюся, що в цей раз ми також дуже швидко відреагуємо.

Чи є якась евакуація з населеного пункту? twitter.com/666_mancer Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

— Ні. Централізовано жодної евакуації немає. І фактично зараз переважна більшість людей продовжує знаходитися за місцем проживання. Щодо взагалі евакуації, треба мати на увазі, що кілька разів і на Луганщині, і на Донеччині були спроби здійснювати подібні заходи, але не примусово, бо, на жаль, досить часто трапляються ситуації, коли місцеві мешканці навіть з дітьми відмовляються покидати небезпечні місця проживання. І жодних механізмів у держави вплинути на таких людей, на жаль, немає. Такі, до речі, випадки, ми мали і ще за радянських часів в зоні відчуження навколо ЧАЕС. Там так само далеко не всі покинули ці зони відчуження.

Також повідомлялося про те, що зруйновано каналізацію в населеному пункті. То ж чи подолано наслідки цих руйнувань? Чи немає ризику того, що каналізаційні води потраплять до водогонів, де йде звичайна питна вода?

— Чесно кажучи, більше увагу приділяли саме відновленню водопостачання, каналізація залишалася на другому плані. І таких детальних доповідей я не маю. Але коли ми з ДСНС з'ясовували поточну ситуацію, то про можливі якісь загрози потрапляння стічних вод у водогін доповідей таких не було.

Раніше повідомлялося про зруйнування місцевих лікарні та школи. Наскільки серйозні там руйнування? І чи можна говорити, що найближчим часом все ж таки лікарня та школа зможуть відновити свою роботу?

— Руйнування досить серйозні. Особливо, в лікарні. Фактично, половина лікарні зруйнована. Чи має сенс відновлювати, відбудовувати цю зруйновану половину лікарні, це краще буде вирішувати місцева влада. Ми їй будемо допомагати за будь-яких обставин, будь-яке рішення. Щодо школи, я не переконаний в тому, що відновлення будівлі школи буде зроблено протягом літа. І там, наскільки мені відомо, не стільки фізичні ушкодження, скільки наслідки пожежі.

Фото со страницы пресс-центра штаба АТО Обстрелы в Красногоровке

Лікарня зараз працює?

— Лікарня працює. Але, звісна річ, половина будівлі зруйнована. Тому сказати, що лікарня працює в повному обсязі, це було б нереально.

Поранені знаходяться в Красногорівці?

— Частково в Карсногорівці. Здебільшого в Красногорівці.

Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.