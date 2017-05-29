Из-за угрозы взрыва срочно эвакуировали людей из киевского суда

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители получили сообщение о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда, проведена эвакуация, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Информация поступила на линию 102.

"Людей срочно эвакуировали. На месте уже работают взрывотехники", — сказано в сообщении.

facebook.com/KyivOperativ Ситуация под Киевский апелляционным хозсудом после получения сообщения о минировании здания, 29 мая 2017

Под зданием находятся автомобиль скорой помощи и пожарная машина.

Сообщения о минировании зданий поступают правоохранителям практически ежедневно, и проверка каждого из них обходится государству в несколько десятков тысяч гривен.

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Ранее неизвестный сообщил о минировании здания Госгеологии в Киеве, которое оказалось ложным. Информация поступила параллельно с данными, что здание захватили неизвестные.