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    Из-за угрозы взрыва срочно эвакуировали людей из киевского суда

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    Эвакуация из Киевского апелляционного хозсуда, 29 мая 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители получили сообщение о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда, проведена эвакуация, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    Информация поступила на линию 102.

    "Людей срочно эвакуировали. На месте уже работают взрывотехники", — сказано в сообщении.

    facebook.com/KyivOperativ
    Ситуация под Киевский апелляционным хозсудом после получения сообщения о минировании здания, 29 мая 2017

    Под зданием находятся автомобиль скорой помощи и пожарная машина.

    Сообщения о минировании зданий поступают правоохранителям практически ежедневно, и проверка каждого из них обходится государству в несколько десятков тысяч гривен.

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    Ранее неизвестный сообщил о минировании здания Госгеологии в Киеве, которое оказалось ложным. Информация поступила параллельно с данными, что здание захватили неизвестные.

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