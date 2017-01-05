При взрыве заминированного авто в Измире погибли два человека

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль.

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По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда.

Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.