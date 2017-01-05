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При взрыве заминированного авто в Измире погибли два человека

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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (45)

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По данным СМИ, в результате взрыва у здания суда погибли по меньшей мере два человека - жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда. Временно наложен запрет на освещение событий.
На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/michaelharrisdr

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Anadolu.

На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/Rus_Eng_News
Первые кадры с места мощного взрыва в турецком Измире

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль.

Смотрите также: Момент взрыва в турецком Измире

По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда.

Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.

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