Возле здания суда в турецком Измире прогремел взрыв - СМИ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва в городе Измир на западе Турции по меньшей мере три человека получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, вероятно, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован напротив парковки для сотрудников суда.

Сведения о жертвах пока не поступали.

twitter.com/michaelharrisdr На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года

Напомним, в новогоднюю ночь произошло нападение на ночной клуб Reina в турецком Стамбуле. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.