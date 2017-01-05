Теракт в Стамбуле: полиция задержала 40 человек

РИА Новости Украина

Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение в ночном клубе в Стамбуле, сообщают западные СМИ, со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Имя преступника и данные о нем пока не раскрываются.

В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с ИГ.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Операция по задержанию подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле прошла в среду утром в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства Франс Пресс, среди арестованных — члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Сообщается, что некоторые задержанные жили в одном доме в городе Конья в центральной части страны с предполагаемым исполнителем теракта.

Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения — уйгуров из китайского района Синьцзян.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. В свою очередь, как пишет местная газета Hurriet, среди задержанных в Измире есть выходцы из Средней Азии и Дагестана.

Террорист, совершивший вооруженное нападение в Стамбуле, попал в Турцию при пособничестве ИГ под чужим именем и проживал в безопасных местах вплоть до дня атаки. Такие данные приводит британское издание Daily Mail.

Согласно этим сведениям, боевик, который, как выяснилось ранее, может быть обученным в Сирии профессиональным убийцей, проник в Турцию с помощью сообщника по прозвищу "Юсуф Ходжа". Сам исполнитель теракта взял имя Абу Мухаммед Хорасани.

По неподтвержденным данным турецких СМИ, "Юсуф Ходжа" в ноябре поселил предполагаемого убийцу и его семью в безопасном доме в турецком городе Конья. В том же доме жили еще три семьи, которые, предположительно, также являются членами ячейки ИГ. Все они попытались скрыться после теракта, однако были задержаны в Измире.

За несколько дней до совершения нападения, как пишут СМИ, террорист и его сообщник прибыли на автобусе в Стамбул. Они остановились в рабочем районе Зейтинбурну, где делали последние приготовления к атаке.

Также Daily Mail, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщила, что убийца, которого называли подготовленным профессионалом, совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления.

По данным издания, скрываясь с места происшествия, террорист взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

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Во время поездки на такси подозреваемый также попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако, по сведениям полиции, номер телефона, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев и, вероятно, был использован, как ложный след.