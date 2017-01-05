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Момент взрыва в турецком Измире

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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (45)

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В результате взрыва в городе Измир на западе Турции по меньшей мере три человека получили ранения. По данным СМИ, вероятно, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован напротив парковки для сотрудников суда.
twitter.com/MahirZeynalov

Сведения о жертвах взрыва в Измире пока не поступали.

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Напомним, в новогоднюю ночь произошло нападение на ночной клуб Reina в турецком Стамбуле. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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