В Одессе ребенок "заминировал" спортклуб

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Восьмилетний ребенок "заминировал" спортивный клуб в Одессе, сообщают местные СМИ.

По данным ak.od.ua, неизвестный накануне сообщил о минировании здания на улице Радостной, 15, где расположен спортклуб и центр отдыха. После сообщения взрывотехники и правоохранители обследовали территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили.

ak.od.ua На месте минирования спортклуба в Одессе

Позднее выяснилось, что псевдоминером оказался восьмилетний мальчик.

Ранее в Киеве был задержан злоумышленник, 98 раз "минировавший" здания.