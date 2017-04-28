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    В Одессе ребенок "заминировал" спортклуб

    (обновлено: )22
    Как сообщают одесские СМИ, накануне неизвестный сообщил о минировании здания на улице Радостной, 15, где расположен спортклуб и центр отдыха. Позднее выяснилось, что псевдоминер - восьмилетний ребенок.
    На месте минирования спортклуба в Одессе
    ak.od.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Восьмилетний ребенок "заминировал" спортивный клуб в Одессе, сообщают местные СМИ.

    По данным ak.od.ua, неизвестный накануне сообщил о минировании здания на улице Радостной, 15, где расположен спортклуб и центр отдыха. После сообщения взрывотехники и правоохранители обследовали территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили.

    ak.od.ua
    На месте минирования спортклуба в Одессе

    Позднее выяснилось, что псевдоминером оказался восьмилетний мальчик.

    Ранее в Киеве был задержан злоумышленник, 98 раз "минировавший" здания.

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