наверх
20.05.201722:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    На Каннском фестивале из-за сообщения о бомбе эвакуировали людей

    (обновлено: )41
    Согласно информации корреспондента РИА Новости, людей попросили покинуть Дворец фестивалей, а собравшихся у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.
    Дворец фестивалей
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Каннского фестиваля из Дворца фестивалей эвакуировали людей из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

    Смотрите также: На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера

    Всех, кто находился в здании, попросили его покинуть, а собравшихся у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.

    В настоящее время людей снова начали пускать в здание.

    Ранее сообщалось, что с площади перед Лувром эвакуировали журналистов из-за обнаружения подозрительной сумки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Флаг Украины. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев