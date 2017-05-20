На Каннском фестивале из-за сообщения о бомбе эвакуировали людей

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Каннского фестиваля из Дворца фестивалей эвакуировали людей из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Всех, кто находился в здании, попросили его покинуть, а собравшихся у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.

В настоящее время людей снова начали пускать в здание.

Ранее сообщалось, что с площади перед Лувром эвакуировали журналистов из-за обнаружения подозрительной сумки.