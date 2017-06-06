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    Пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии после сообщения о бомбе

    (обновлено: )63010
    СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: "Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите". По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.
    На месте происшествия в аэропорту австралийского Олбери
    TravelWeekly

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

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    "Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка", — приводит агентство слова представительницы полиции.

    Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.

    СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: "Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите". По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.

    Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен. Полиция назвала произошедшее "террористическим инцидентом".  Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство".

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