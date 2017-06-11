Мэй обещала Меркель, что начнет переговоры по Brexit в срок

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что намерена начать переговоры по выходу Соединенного Королевства из ЕС в "ближайшие пару недель", и что она рассчитывает добиться соглашения относительно прав граждан ЕС в Британии и британцев в ЕС "на раннем этапе" переговоров.

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"Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила сегодня премьер-министру, чтобы поздравить ее. Премьер-министр подтвердила свое намерение начать переговоры по Brexit, как и планировалось, в ближайшие пару недель, и сообщила, что мы будем добиваться взаимного соглашения по правам европейских граждан и британских граждан на ранней стадии", — говорится в заявлении представителя канцелярии премьера.

Начало переговоров по Brexit запланировано на 19 июня.

Лидеры иностранных государств поздравляют Мэй с переизбранием в парламент, а также с тем, что Консервативная партия получила большинство голосов.

В реальности же консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется теперь за сохранение поста. Европейские лидеры уже успели поиронизировать на эту тему, в том числе называя прошедшие выборы "очередным голом в свои ворота".

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов. В субботу вечером представитель канцелярии премьера сообщил, что первоначальная договоренность с DUP достигнута. Между тем, DUP выступает за более "мягкий" вариант Brexit, чем Мэй, что может отразиться на позиции Британии на переговорах.