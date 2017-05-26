Агентство Standard & Poor's: Великобритания пострадает от Brexit больше, чем ЕС

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости/Прайм. Великобритания может потерять от выхода из Европейского союза (Brexit) больше, чем сам ЕС, полагает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P).

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

"Мы по-прежнему считаем, что выход Великобритании из ЕС будет иметь значительные разрушительные и продолжительные негативные последствия для Великобритании. Экономические реалии дают основания предполагать, что экономика Великобритании больше потеряет от Brexit, чем экономика ЕС", — приводятся в релизе S&P слова директора службы суверенных рейтингов агентства Моритца Кремера (Moritz Kraemer).

Отмечается, что Великобритания экспортирует в ЕС товары и услуги на сумму, равную 14% от ее ВВП. При этом Германия экспортирует в Великобританию товары и услуги объемом менее 3% своего ВВП. Для Франции объем экспорта не превышает 2% от ВВП, для Италии — и того меньше. Кроме того, большая часть экспорта из Великобритании приходится на услуги.

В отличие от Великобритании, большая часть немецкого экспорта приходится на товары, для которых правила ВТО предполагают умеренные пошлины. "Риски доступа к рынку будут выше у Великобритании, чем у Германии, если соглашение (между Великобританией и ЕС — ред.) не будет заключено", — добавил Кремер.

S&P полагает, что спустя год после британского референдума стратегия выхода страны из блока до сих пор мало известна. "27 стран ЕС, наоборот, как представляется, едины относительно вопроса Brexit, что удивительно с учетом того, как они разобщены в таких вопросах, как кризис еврозоны или миграция", — заключает Кремер.