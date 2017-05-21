Великобритания готова уйти с переговоров по Brexit - министр

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Лондон может уйти с переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Об этом заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает газета Sunday Times.

В интервью изданию министр подчеркнул, что в переговорах с Брюсселем с самого начала может возникнуть кризисная ситуация из-за того, что ЕС отказывается обсуждать торговое соглашение до тех пор, пока Британия не согласится "оплатить счет". По его словам, странам-членам ЕС следует умерить свои требования, если они хотят добиться прогресса в переговорах. "Нам следует не просто выглядеть так, будто мы можем уйти, мы должны быть способны уйти. В сложившихся обстоятельствах, если это будет необходимо, мы в состоянии сделать это", — сказал министр.

При этом Дэвис не исключил, что может покинуть первую встречу с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье. "Поживем-увидим", — отметил он.

Как отмечают высокопоставленные источники издания в ЕС, Брюссель может ужесточить свою позицию и потребовать от Лондона выплаты более 100 миллиардов евро, включая возврат денежных средств, которые Британия якобы задолжала европейскому блоку.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после специального саммита лидеров 27 стран ЕС по Brexit заявил, что переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза будут непростыми.