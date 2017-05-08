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    Интервью

    Выборы во Франции и противостояние "Brexit-эффекту"

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (191)

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    Эксперт отметил, что и Макрон серьезно готовится к выборам: ту активность, которую развернули его команда и движение "Вперед!" " затачивали, в том числе, и под предстоящие выборы в парламент".
    Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Президентские выборы во Франции продемонстрировали в деле так называемую технологию противостояния "Brexit-эффекту": чтобы победить популизм, надо самому стать популистом, в то же время, независимо от исхода выборов, "игра еще не окончена", поскольку в июне предстоят парламентские выборы, и многие игроки попытаются взять реванш, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

    Второй тур президентских выборов во Франции. Эммануель Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Макрон - "президент меньшинства"

    Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

    "Что касается этих выборов, то мы впервые увидели реализованную технологию противостояния так называемому "Brexit-эффекту" нового популизма. И технология очень простая — чтобы победить популизм, надо самому стать популистом. Этот фокус и показал нам французский истеблишмент, выдвинув из своей среды якобы нового оппозиционного политика, который перехватил новую оппозиционную стилистику и в итоге выиграл выборы в интересах истеблишмента. Еще не выиграл, но с высокой долей вероятности", — сказал РИА Новости Минченко.

    По его словам, во втором туре люди всегда голосуют не "за", а "против", что также объясняет повышение явки на выборах.

    "Это известный  феномен — называется избиратели  второго тура. Есть ряд избирателей, которые на первый тур не  приходят, а приходят на второй — проголосовать именно против  тех, кто их не устраивает. Здесь  может быть примерно та же  самая тенденция, потому что французские средства массовой информации и французский политический класс очень активно вложились в последние две недели в тему демонизации Марин Ле Пен", — пояснил собеседник агентства.

    Минченко отметил, что Ле Пен "совершила очень серьезный прогресс". Он пояснил, что ей удалось "прорвать так называемый стеклянный потолок" и серьезно нарастить электоральный результат своей партии. "Я думаю, что для нее, при любом исходе избирательной кампании, это большой успех", — сказал он.

    Выступление Эммануэля Макрона перед сторонниками. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Победная речь. Макрон выступил перед своими сторонниками

    При этом по мнению эксперта, едва ли Ле Пен станет опротестовывать результаты выборов — это не в практике французских выборов. Также маловероятно, что "Национальный фронт" станет выводить на улицы людей с протестами — это малоперспективно. Ле Пен, по словам Минченко, "все равно придется возвращаться в легальное политическое поле и бороться за победу на выборах в парламент".

    Минченко отметил, что и Макрон серьезно готовится к этим выборам: ту активность, которую развернули его команда и движение "Вперед!" в ходе этой президентской кампании — "они ее затачивали, в том числе, и под предстоящие выборы в парламент".

    "Макрону достаточно  сложно будет единолично получить  большинство, но создать какую-то  коалицию вокруг себя, я думаю, что это вполне реалистично", — отметил собеседник агентства.

    Именно парламентские выборы, добавил политолог, будут ключевым моментом после президентских выборов. Они пройдут в два тура и на них "попытаются взять реванш старые партии, то есть, социалисты и республиканцы, плюс такой новый игрок как Жан-Люк Меланшон с его левым популистским движением". "Поэтому игра еще далеко не закончена", — добавил эксперт.

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